Sudtirol, maglia speciale per il trentesimo anniversario

Per celebrare il suo 30° anniversario, l'FC Sudtirol celebra questo momento storico con una maglia speciale: un'esclusiva maglia da gioco, disegnata in collaborazione con il fornitore di divise Erreà, si basa sul design della stagione 2000/01, l'anno in cui i biancorossi vinsero il loro primo campionato professionistico. La maglia in edizione limitata sarà indossata dai giocatori in un'unica occasione: il capitano Fabian Tait e i suoi compagni la indosseranno per la partita casalinga contro la Carrarese l'8 novembre, giorno in cui sono previsti numerosi eventi per l'anniversario. La maglia dell'anniversario presenta una dominante di rosso che domina la parte anteriore e posteriore. Sottili linee in una tonalità di rosso leggermente più scura aggiungono dettagli esclusivi visibili solo da vicino. Le maniche sono bianche classiche con una sottile rifinitura rossa. Un colletto polo bianco con una sottile striscia rossa richiama con stile i design dei primi anni 2000. Sul retro della maglia, direttamente sotto il colletto polo, è presente il logo del 30° anniversario dell'FC Südtirol. Il font del nome del giocatore e il numero sul retro sono fedeli riproduzioni della stagione 2000/01, sottolineando l'autentico carattere vintage della maglia. Anche i loghi degli sponsor sulla maglia riflettono l'epoca: il logo dello sponsor principale Duka è ben visibile sul petto, nella sua versione originale di 25 anni fa. Il marchio Südtirol appare sul petto a sinistra, sempre nella sua versione originale dell'epoca. I loghi degli sponsor sono completati da Alperia sulla manica sinistra e TopHaus sul retro. La divisa è completata da pantaloncini bianchi, impreziositi sull'orlo da due sottili strisce rosse. Strisce verticali dello stesso colore rosso corrono lungo i lati. I calzettoni sono semplicemente bianchi, in linea con lo stile della divisa originale 2000/01. La maglia dell'anniversario 2025/26 è ora disponibile in edizione limitata a 100,00 euro presso il fan store dello Stadio Druso di Bolzano e sullo shop online ufficiale.