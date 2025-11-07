Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sudtirol, maglia speciale per il trentesimo anniversario

07 Nov 2025 - 20:50

Per celebrare il suo 30° anniversario, l'FC Sudtirol celebra questo momento storico con una maglia speciale: un'esclusiva maglia da gioco, disegnata in collaborazione con il fornitore di divise Erreà, si basa sul design della stagione 2000/01, l'anno in cui i biancorossi vinsero il loro primo campionato professionistico. La maglia in edizione limitata sarà indossata dai giocatori in un'unica occasione: il capitano Fabian Tait e i suoi compagni la indosseranno per la partita casalinga contro la Carrarese l'8 novembre, giorno in cui sono previsti numerosi eventi per l'anniversario. La maglia dell'anniversario presenta una dominante di rosso che domina la parte anteriore e posteriore. Sottili linee in una tonalità di rosso leggermente più scura aggiungono dettagli esclusivi visibili solo da vicino. Le maniche sono bianche classiche con una sottile rifinitura rossa. Un colletto polo bianco con una sottile striscia rossa richiama con stile i design dei primi anni 2000. Sul retro della maglia, direttamente sotto il colletto polo, è presente il logo del 30° anniversario dell'FC Südtirol. Il font del nome del giocatore e il numero sul retro sono fedeli riproduzioni della stagione 2000/01, sottolineando l'autentico carattere vintage della maglia. Anche i loghi degli sponsor sulla maglia riflettono l'epoca: il logo dello sponsor principale Duka è ben visibile sul petto, nella sua versione originale di 25 anni fa. Il marchio Südtirol appare sul petto a sinistra, sempre nella sua versione originale dell'epoca. I loghi degli sponsor sono completati da Alperia sulla manica sinistra e TopHaus sul retro. La divisa è completata da pantaloncini bianchi, impreziositi sull'orlo da due sottili strisce rosse. Strisce verticali dello stesso colore rosso corrono lungo i lati. I calzettoni sono semplicemente bianchi, in linea con lo stile della divisa originale 2000/01. La maglia dell'anniversario 2025/26 è ora disponibile in edizione limitata a 100,00 euro presso il fan store dello Stadio Druso di Bolzano e sullo shop online ufficiale.

Ultimi video

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

02:35
DICH VANOLI FIORENTINA 7/11 DICH

Vanoli: "Dobbiamo essere bravi a resettarci, oggi inizia un'altra battaglia"

00:50
MCH ALL FIORENTINA VANOLI

Fiorentina: il primo allenamento di Vanoli

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:15
MCH ARRIVI CDA JUVENTUS Comolli Chiellini Ferrero Scanavino Modesto MCH

Lo stato maggiore della Juve al Cda bianconero

00:28
MCH FRANCESCO GARINO TETHER JUVENTUS MCH

Tether entra nel Cda della Juve con Francesco Guarino

02:49
DICH CUESTA PRE MILAN DICH

Cuesta: "Non firmo per il pari"

02:16
Football Business Forum

Football Business Forum

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:36
Le magie di Samardzic

Atalanta, le magie di Samardzic

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:52
De Rossi torna calciatore in EA Sports FC 26
20:50
Sudtirol, maglia speciale per il trentesimo anniversario
20:30
Lazio, verso l'Inter con il dubbio Romagnoli
20:00
Runjaic: "Udinese a Roma per fare punti"
19:37
Marocco, il ct Regragui: "Hakimi sarà con noi per la Coppa d'Africa"