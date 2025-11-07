Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, verso l'Inter con il dubbio Romagnoli

07 Nov 2025 - 20:30
© Getty Images

© Getty Images

La Lazio è ormai abituata a fare i conti con l'emergenza, ma per la sfida contro l'Inter di domenica sera a San Siro il tecnico Maurizio Sarri rischia di dover rinunciare anche a Romagnoli, uscito nell'intervallo contro il Cagliari per un problema muscolare. Per il difensore i test hanno escluso lesioni di grave entità, ma Romagnoli rimarrà in dubbio fino all'ultimo minuto. Decisive saranno le prossime ore con la Lazio che, oltre a Castellanos, Rovella, Tavares e Cancellieri, tutti ai box per infortunio, rischia di dover fare a meno anche del suo difensore centrale con il danese Provstgaard pronto a sostituirlo. 

