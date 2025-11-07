Runjaic: "Udinese a Roma per fare punti"

Sul ritorno di Zaniolo a Roma: "Sta migliorando, sta lavorando su se stesso. Vogliamo sia un giocatore chiave. È molto importante per noi, ci dà esperienza, qualità, energia. Sta correndo, presto sarà un giocatore completo, può segnare gol, fare assist ma anche tornare utile in fase difensiva. Deve trovare costanza e sta lavorando su questo, sta facendo un lavoro meraviglioso. Sarà emozionato, anche se magari non tutti a Roma lo amano. Darà tutto, sarà concentrato sulla gara e sull'Udinese. Speriamo faccia una bella prestazione. Il suo obiettivo è continuare a segnare".