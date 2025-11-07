Logo SportMediaset

Calcio

Runjaic: "Udinese a Roma per fare punti"

07 Nov 2025 - 20:00
© Getty Images

"La Roma ha un allenatore di grande esperienza, la squadra gioca uomo su uomo in maniera aggressiva, non si risparmia, hanno giocatori di assoluto livello e si sono rafforzati sul mercato. Sarà una gara molto intensa e dovremo essere concentrati, avere coraggio e fare bene in fase offensiva. Forse sarà una gara simile a quella con l'Atalanta e penso che l'esperienza fatta con la Dea potrà esserci d'aiuto". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando la trasferta della sua Udinese nella capitale di domenica.

"Sarà una partita molto interessante, daremo tutto per mettere in difficoltà gli avversari e ottenere punti. La Roma è superiore all'Atalanta per alcuni aspetti: sono molto forti nei duelli, giocano in casa, hanno perso con il Milan ma avrebbero meritato di segnare almeno un gol. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, se lo faremo potremo avere le nostre possibilità. È una grande sfida contro una squadra che ha grande energia e corre molto: dobbiamo fornire la nostra miglior versione, partite simili sono molto importanti per noi. Sarà importante l'approccio iniziale".

Sul rientro di Davis: "Non credo sia in grado di partire da titolare, ma è positivo averlo con noi. Potrà giocare almeno mezz'ora. Poi potrà sfruttare la pausa per le nazionali per tornare al top. È motivato a venire con noi e aiutare la squadra. Miller invece non ci sarà: due giorni fa ha avuto una contusione in uno scontro. Siamo ottimisti per averlo contro il Bologna. Tutti gli altri dovrebbero esserci". 

Sul ritorno di Zaniolo a Roma: "Sta migliorando, sta lavorando su se stesso. Vogliamo sia un giocatore chiave. È molto importante per noi, ci dà esperienza, qualità, energia. Sta correndo, presto sarà un giocatore completo, può segnare gol, fare assist ma anche tornare utile in fase difensiva. Deve trovare costanza e sta lavorando su questo, sta facendo un lavoro meraviglioso. Sarà emozionato, anche se magari non tutti a Roma lo amano. Darà tutto, sarà concentrato sulla gara e sull'Udinese. Speriamo faccia una bella prestazione. Il suo obiettivo è continuare a segnare".

