Calcio

De Rossi torna calciatore in EA Sports FC 26

07 Nov 2025 - 21:52
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Daniele De Rossi, di recente nominato allenatore del Genoa, nonché leggenda della AS Roma e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, entra in EA SPORTS FC 26 come “Eroe” nell'ambito della campagna UEFA Primetime disponibile da oggi 7 novembre. Gli Eroi celebrano alcuni tra i calciatori più memorabili e i momenti che li hanno consacrati nell’immaginario dei tifosi. Per la community italiana e — in particolare — per i tifosi giallorossi, l’arrivo di De Rossi in-game assume un valore speciale: poterlo schierare virtualmente e inaugurare con lui la nuova classe di Eroi è un momento di celebrazione e partecipazione per tutti i giocatori. Centrocampista carismatico e potente, “il condottiero” è diventato un pilastro della Nazionale e della squadra della sua città, la AS Roma.

Con centinaia di presenze in giallorosso e oltre 100 in azzurro, ha chiuso una carriera ventennale portando all’Italia i massimi onori internazionali. L’inserimento di De Rossi — insieme a Míchel Salgado e Simone Laudehr — segna un’evoluzione importante nel live service: per la prima volta queste carte giocatore vengono integrate nei contenuti stagionali, offrendo ai player nuove opportunità di ottenere leggende del calcio durante tutto l’anno.

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

02:35
DICH VANOLI FIORENTINA 7/11 DICH

Vanoli: "Dobbiamo essere bravi a resettarci, oggi inizia un'altra battaglia"

00:50
MCH ALL FIORENTINA VANOLI

Fiorentina: il primo allenamento di Vanoli

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:15
MCH ARRIVI CDA JUVENTUS Comolli Chiellini Ferrero Scanavino Modesto MCH

Lo stato maggiore della Juve al Cda bianconero

00:28
MCH FRANCESCO GARINO TETHER JUVENTUS MCH

Tether entra nel Cda della Juve con Francesco Guarino

02:49
DICH CUESTA PRE MILAN DICH

Cuesta: "Non firmo per il pari"

02:16
Football Business Forum

Football Business Forum

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:36
Le magie di Samardzic

Atalanta, le magie di Samardzic

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

