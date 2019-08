Dopo la manciata di minuti contro l'Arsenal, Suarez e Griezmann hanno giocato un tempo insieme contro il Napoli. Minuti importanti per affinare l'intesa. "E' un grandissimo giocatore, ma ovviamente si deve adattare allo stilo di gioco del Barcellona che non è per niente semplice - ha spiegato l'attaccante uruguaiano - E' un calciatore intelligente e speriamo che si adatti il più rapidamente possibile".