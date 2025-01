Sturm Graz, Saumel: "Abbiamo spaventato l'Atalanta per un minuto"

"Abbiamo messo paura all'Atalanta per un minuto, poi ci ha fatto gol e nel secondo tempo ha dimostrato tutta la sua forza e una netta superiorità". Juergen Saumel non cerca alibi alla secca sconfitta dello Sturm Graz: "Un risultato molto amaro dopo aver dimostrato compattezza nel primo tempo, anche dopo il gol subìto, ma dall'occasione mancata da Camara in avanti l'Atalanta ha trovato anche le giuste soluzioni in corso d'opera coi cambi", ha dichiarato l'allenatore degli austriaci. "Abbiamo investito molte energie e molte forze nel primo tempo dopo una preparazione breve seguita alla pausa invernale del campionato austriaco, nel prossimo turno dovremo dimostrare di essere molto meglio", prosegue Saumel. "Dopo lo spavento per l'occasione di Camara, l'Atalanta ha comunque dimostrato di essere superiore e noi abbiamo fatto molto peggio. Camara era reduce da un infortunio, ne abbiamo avuti altri, per cui abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Il piano iniziale era spingere con lui per imporci più rapidamente, ma è svanito con l'uno a zero".