La tifoseria del Nizza non ha preso bene il passaggio di proprietà del club nelle mani del gruppo iNeos di Jim Ratcliffe. Nel corso della sfida contro il Marsiglia, storico rivale dei rossoneri, i tifosi di casa hanno esposto alcuni striscioni dai contenuti omofobi, e intonato cori dello stesso tono, contro l’imprenditore inglese costringendo l’arbitro del match a sospendere temporaneamente la partita per una decina di minuti. Se nella ripresa questi episodi dovessero ripetersi l’arbitro potrebbe anche sospendere definitivamente la gara. Questi i due striscioni esposti: “Benvenuto al gruppo Ineos: anche a Nizza amiamo il pédale (termine usato in maniera dispreggiativa nei confronti degli omosessuali)” e "Spalti pieni per uno stadio più gay”.