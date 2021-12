striscione tifosi Bari contro "multiproprieta'"

I tifosi del Bari della curva Nord hanno esposto ieri al termine della gara con il Potenza uno striscione di solidarieta' nei confronti dei sostenitori della Salernitana, coinvolta nella querelle per il passaggio delle quote ad una nuova proprieta', contestando cosi' il fenomeno delle multiproprieta' nel calcio italiano. "Con Salerno per un grido di dignita', basta alla multiproprieta'": questo il testo sul drappo dei supporter biancorossi, gemellati con i salernitani. Il tema delle multiproprieta' riguarda anche il Bari, club detenuto dalla Filmauro, societa' che guida anche del Napoli: se i biancorossi dovessero in futuro arrivare in A, sarebbe inevitabile secondo i regolamenti un cambio di proprieta'.