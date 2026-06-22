Striscione davanti alla Figc: "Bari contro la multiproprietà"

Uno striscione lungo 15 metri è stato esposto questa notte da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della Federcalcio in Via Allegri a Roma. Il telo reca la scritta "Bari contro la multiproprietà". Il riferimento è alla norma della Federcalcio che consente alla famiglia De Laurentiis di detenere contemporaneamente il Napoli e il Bari, appena retrocesso in Serie C. Uno striscione identico è stato affisso davanti al Rome Cavalieri, l'albergo romano in cui questa mattina si terrà l'attesa elezione del nuovo presidente federale dopo le dimissioni di Gabriele Gravina.
I due striscioni sono stati posizionati dai gruppi organizzati della Curva Nord di Bari, che da tempo contestano la scelta della Federazione di consentire il sistema delle multiproprietà nel calcio italiano. Nel mirino c'è la gestione della famiglia De Laurentiis, che controlla contemporaneamente la SSC Napoli e la SSC Bari. L'iniziativa di questa notte si inserisce in un clima di forte tensione nel capoluogo pugliese tra la tifoseria e la proprietà, inaspritosi a seguito della retrocessione della squadra in Serie C, lo scorso 22 maggio. Oggi la contestazione si è spostata a Roma: nelle due zone che ospitano la sede della Figc e l'albergo che ospiterà questa mattina l'elezione del nuovo presidente federale sono comparsi anche numerosi volantini recanti la stessa scritta degli striscioni.