Addio a Pippo Marchioro, allenatore della qualificazione in Coppa Uefa del Cesena

Il calcio italiano dice addio a Giuseppe Marchioro, detto Pippo, scomparso oggi all'età di 90 anni. Il suo nome e la sua carriera sono legati per sempre al Cesena, con cui Marchioro centrò nella stagione 1975-76 una storica qualificazione in Coppa Uefa, frutto di un sesto posto in classifica in Serie A indimenticabile per la piazza bianconera. L'anno successivo l'esperienza al Milan e poi il ritorno, meno fortunato, a Cesena. In carriera ha allenato anche Foggia, Reggiana, Genoa e Venezia, fino all'ultima esperienza sulla panchina della Triestina nel 1997.