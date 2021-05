Stipendi, club chiederanno slittamento delle scadenze e taglio di due mensilità

I club della Serie A chiederanno alla Figc di far slittare i termini per quanto riguarda gli obblighi relativi alle scadenze per i pagamenti degli stipendi ai giocatori. Emersa durante l'assembela delle società riunite per decidere sui diritti tv, l'ipotesi sul tavolo è quella di chiedere lo spostamento delle scadenze per le ultime quattro mensilità della stagione 2020/21. E in ballo ci sarebbe anche un'ulteriore richiesta ai giocatori di tagliare anche due mensilità.

