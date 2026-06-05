Statistiche, curiosità, big-match: il calendario di Serie A 2026/27 ai raggi X

Tutto il calendario delle 38 giornate del campionato 2026/27
© Foto da web | Prima giornata
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STATISTICHE E CURIOSITÀ
● La Juventus è la squadra che ha vinto più match alla 1ª giornata nella storia della Serie A (61); Roma e Lazio sono invece quelle che hanno pareggiato più volte questo incontro (entrambe 29), mentre Atalanta e Bologna sono quelle che hanno registrato più sconfitte (27 ciascuna).
● La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto alla 1ª giornata in 13 delle ultime 15 stagioni di Serie A – solo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta 0-1 in casa contro l’Udinese) e l’Inter nel 2024/25 (pareggio 2-2 fuori casa contro il Genoa) non hanno trovato il successo nel periodo. ● L’Inter è rimasta imbattuta in 23 degli ultimi 25 match alla 1ª giornata di Serie A (16V, 7N), vincendo sei delle sette più recenti (1N).
● Il Napoli ha vinto otto delle ultime nove partite alla 1ª giornata di Serie A – perdendo invece il 18 agosto 2024, 0-3 contro l’Hellas Verona.
● La Roma è rimasta imbattuta in 30 degli ultimi 32 match disputati alla 1ª giornata di Serie A (19V, 11N) – le due sconfitte sono arrivate il 23 agosto 2009 (2-3 v Genoa) e il 19 settembre 2020 (0-3 a tavolino v Hellas Verona).
● Il Milan ha guadagnato un punto nelle ultime due partite alla 1ª giornata di Serie A (pareggio 2-2 contro il Torino il 17 agosto 2024 e sconfitta 1-2 contro la Cremonese il 23 agosto 2025); i rossoneri potrebbero rimanere senza successi alla prima giornata in tre stagioni consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra 1979/80 e il 1984/85 (quattro in quel caso – 3N, 1P).
● La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 gare alla 1ª giornata stagionale di Serie A, registrando ben sette clean sheet nel periodo – solo nel 2021/22 non ha ottenuto il successo (pareggio 2-2 contro l’Udinese).
● Inter e Monza si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la seconda occasione nella competizione, dopo il 2023/24, incontro terminato 2-0 a favore dei nerazzurri.
● Il Napoli disputerà il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta per la 12ª volta nelle ultime 13 stagioni (l’unica eccezione nel 2021/22). Napoli e Genoa si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2011/12 e il 2014/15, entrambi incontri vinti dai partenopei.
● Questa sarà l’11ª occasione in cui Roma e Fiorentina si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A (la prima dal 2021/22, successo 3-1 per i capitolini) e in nessuna delle 10 precedenti la partita è terminata in parità (sei successi per i giallorossi, quattro per i viola). ● Como e Udinese si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la prima volta nella competizione.
● Milan e Torino si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la prima volta dal 2024/25, incontro terminato in parità (2-2).
● Juventus e Frosinone si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la prima volta nella competizione.
● Atalanta e Sassuolo si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A per la seconda volta nella competizione, dopo il 2023/24, incontro terminato 2-0 a favore della Dea.
I BIG MATCH: IL DERBY DI MILANO
● Il Derby di Milano si disputerà alla 10ª giornata di Serie A per la settima volta, la prima dopo 30 anni (24 novembre 1996 terminata 1-1); in tutti i sei precedenti tra le due meneghine, i rossoneri non hanno mai strappato i tre punti: due sconfitte e quattro pareggi (tutti gli ultimi quattro in ordine di tempo e tutti per 1-1).
● Il Milan ha vinto entrambi i derby dello scorso campionato contro l’Inter; i rossoneri non ottengono almeno tre successi di fila contro i nerazzurri in Serie A dal periodo tra novembre 2002 e febbraio 2004 (quattro in quel caso).
● Il Milan ha vinto tre degli ultimi quattro derby contro l’Inter in Serie A (1N), tanti quanti successi rossoneri nei precedenti 16 match contro i nerazzurri in campionato (3V, 4N, 9P).
I BIG MATCH: IL DERBY DI ROMA
● Il Derby di Roma si disputerà alla 15ª giornata di Serie A per la quarta volta, con tutte le tre precedenti stracittadine andate in scena negli ultimi 21 anni, per un bilancio di un successo dei biancocelesti nel primo derby in assoluto in questa giornata (3-0 in casa nel 2006), seguito da due sconfitte nel 2009 (0-1 come squadra ospite) e nel 2016 (0-2 come squadra ospitante).
● La Roma è rimasta imbattuta negli ultimi sei derby contro la Lazio in campionato (4V, 2N), subendo un solo gol nel periodo; l’ultima volta che i giallorossi hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitta contro i biancocelesti in Serie A risale al periodo tra aprile 2013 e dicembre 2016 (otto in quel caso).
● La Roma ha vinto entrambi i derby dello scorso campionato contro la Lazio; i giallorossi non ottengono almeno tre successi di fila contro i biancocelesti in Serie A dal periodo tra maggio 2015 e dicembre 2016 (quattro in quel caso).
I BIG MATCH: IL DERBY DI TORINO
● Il Derby di Torino si disputerà alla 18ª giornata in Serie A per la prima volta in un massimo torneo a 20 squadre e per la seconda volta in assoluto, dopo quella del 31 gennaio 1943, in cui i bianconeri furono sconfitti per 2-0 al Filadelfia.
● Il Torino ha vinto solo uno degli ultimi 40 derby contro la Juventus in Serie A (12N, 27P): successo per 2-1 il 26 aprile 2015 in rimonta, con gol di Darmian e Quagliarella dopo la rete iniziale di Pirlo.
● Tutti gli ultimi tre derby della Mole in campionato sono terminati in parità; solo una volta nella storia della Serie A il derby tra Juventus e Torino ha registrato quattro pareggi di fila: tra il 1977 e il 1978.
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I BIG MATCH: IL DERBY D’ITALIA
● Inter e Juventus si giocherà per la prima volta alla 19ª giornata di un torneo di Serie A.
● Nessuna sfida è stata disputata più volte rispetto a Inter contro Juventus nella storia della Serie A: 186, al pari di Inter contro Roma.
● Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide tra Inter e Juventus in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi, con esattamente 12 reti segnate da entrambe.
I BIG MATCH: MILAN-JUVENTUS
● Milan e Juventus si affronteranno alla 3ª giornata in Serie A per la sesta volta, la prima dal 2014/15 (1-0 per i bianconeri al Meazza); quattro di tutti i precedenti cinque incroci tra le due squadre in questa giornata del massimo torneo si sono conclusi in parità.
● Nello scorso campionato per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, Milan e Juventus hanno pareggiato 0-0 entrambi i match stagionali.
● Il Milan (sei partite consecutive a secco di reti contro la Juventus) non ha segnato per sei gare di fila in Serie A contro un singolo avversario per la seconda volta nella sua storia (sei anche contro la Triestina tra dicembre 1935 e marzo 1938).
I BIG MATCH: JUVENTUS-NAPOLI
● Juventus e Napoli si affronteranno alla 10ª giornata in Serie A per quarta volta, la prima dopo oltre 50 anni - l’ultimo precedente tra le due squadre in questa giornata risale al 15 dicembre 1974 (2-6 per i bianconeri al Maradona); i piemontesi giocheranno in casa alla 10ª giornata contro i partenopei per la prima volta nel massimo torneo, dopo le tre precedenti (1V, 1N, 1P) disputate tutte in trasferta.
● Il Napoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 sfide contro la Juventus in Serie A (6V, 2N), anche se una delle due sconfitte è arrivata nel confronto più recente (0-3 all’Allianz Stadium lo scorso 25 gennaio).
● La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque gare nel girone d’andata contro il Napoli in Serie A (1N, 3P), dopo che aveva ottenuto otto successi nelle precedenti nove partite nella prima parte di stagione contro i partenopei (1P).
I BIG MATCH: INTER-NAPOLI
● Inter e Napoli si affronteranno alla 3ª giornata di Serie A per la settima volta, la prima nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95); i nerazzurri sono rimasti imbattuti in tutti i sei precedenti confronti contro i partenopei per un bilancio di quattro vittorie, comprese le due più recenti, e due pareggi.
● Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro l’Inter in campionato (1V, 4N); solo due volte i partenopei hanno registrato più match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri in Serie A: sei tra il 2013 e il 2015 e nove tra il 1966 e il 1969.
● Inter e Napoli hanno pareggiato quattro degli ultimi cinque confronti in campionato, tanti quanti segni “X” nelle precedenti 17 sfide tra le due formazioni in Serie A.