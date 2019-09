"In tutti questi mesi ci siamo coordinati con il Napoli per i lavori al San Paolo, abbiamo cominciato a campionato in corso cercando di non disturbare l'attività agonistica e ora siamo alla conclusione del 99% dei lavori". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua visita agli spogliatoi dello stadio, aggiungendo: "Io vengo qui ora, magari se fossi venuto 48 ore fa sarei rimasto impressionato anche io ma siamo partiti da zero". "Siamo in grado di mostrare - ha detto De Luca - una condizione splendida del San Paolo, di Napoli e dell'Italia. Al di là della dichiarazione improvvida di Ancelotti che è una persona per bene, un signore e se pure l'ha scritta col cuore ha sbagliato. Ora difendiamo questo miracolo che abbiamo fatto nello stadio e valorizziamolo, perché ora si volta pagina. Ora

in bocca al lupo a lui e alla squadra. Abbiamo le partite contro Sampdoria e Liverpool, facciamo i migliori auspici al Napoli".