Stadio Roma, Veloccia: "Operazioni pre-scavi procedono in rispetto norme"

"In merito alle dichiarazioni sollevate oggi a seguito delle operazioni avviate nell'area di Pietralata, propedeutiche alla realizzazione delle indagini archeologiche preventive alla realizzazione del nuovo stadio, si precisa che le operazioni di pulizia della vegetazione e di abbattimento di singoli alberi da parte dei tecnici incaricati da As Roma sono state già preventivamente autorizzate, al momento esclusivamente in zone dove non è stata rilevata la presenza di aree boscate". Così Maurizio Veloccia, assessore di Roma Capitale all'Urbanistica. "Roma Capitale, anche in questo caso, sta agendo nel pieno rispetto delle norme e in piena trasparenza - ha proseguito - Si sottolinea, inoltre, che tutti gli esemplari rimossi a causa dell'indagine archeologica saranno compensati con la messa a dimora di un numero equivalente di alberi di specie compatibili con il contesto ambientale dell'area. Anche in questo caso, come in ogni occasione in cui è stato necessario, Roma Capitale ci tiene a fare chiarezza e a portare avanti fuori dalle polemiche il percorso che porterà alla realizzazione dello Stadio".