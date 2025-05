Playoff Serie C, già venduti ottomila biglietti per Pescara-Vis Pesaro

Febbre biancazzurra per i tifosi del Pescara in vista del match di ritorno del secondo turno nazionale dei play off contro la Vis Pesaro: la vittoria per 4-2 ottenuta ieri in terra marchigiana ha fatto esplodere l'entusiasmo dei tifosi pescaresi. È corsa all'acquisto dei biglietti: sono stati già venduti quasi 8mila tagliandi per la gara di mercoledì, in programma alle 20 allo stadio Adriatico. Sold out la curva nord. Si punta a superare abbondantemente le 10mila presenze per la precedente gara play off in casa con il Catania.