Pafundi il predestinato: "Sogno tornare in Nazionale maggiore"

Poi il Mondiale Under 20, programmato in Indonesia e disputato in Argentina. L'anno dopo, invece, l'Europeo Under 19 in Irlanda del Nord. Un percorso che non ha portato trofei, ma ha lasciato ferite e cicatrici 'buone', quelle che insegnano. "Non abbiamo vinto - racconta -, ma sono state due esperienze che mi hanno formato. Il Mondiale è stato fantastico (l'Italia ha perso 1-0 contro l'Uruguay in finale, 11 giugno 2023, ndr). C'era un gruppo favoloso. L'Europeo, invece, è stata una bella batosta, perché non meritavamo di uscire in semifinale (1-0 contro la Spagna dopo i tempi supplementari, 25 luglio 2024, ndr)". E adesso c'è un altro Europeo, dall'11 al 28 giugno in Slovacchia. Simone vuole esserci. Con lo stesso gruppo di due anni fa al Mondiale, ma con occhi più maturi, con la consapevolezza di chi ha già visto il palcoscenico dei grandi e sa quanto sia duro restarci. "Sappiamo di essere una squadra forte - sottolinea -, che può fare grandi cose. E lo dimostreremo".