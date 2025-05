Sindaco Manfredi: "Per la festa scudetto a Napoli libertà e sicurezza"

"Stiamo lavorando. Chiaramente è un'organizzazione complessa che richiede la partecipazione di tanti, un impegno forte da parte delle forze dell'ordine e di tutte le istituzioni. È una macchina complessa, ma la stiamo mettendo in campo con il massimo impegno perché vogliamo garantire la libertà di esprimersi dei tifosi e dei cittadini in sicurezza". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito all'organizzazione del dispositivo per l'eventuale festa scudetto al termine della partita tra Napoli e Cagliari in programma venerdì sera allo stadio Maradona. Manfredi nel pomeriggio ha partecipato a una riunione in Prefettura. Come spiegato dal primo cittadino, si sta valutando la predisposizione di un'ordinanza di chiusura alla viabilità di alcune zone e in determinati orari. "Non ci sarà una chiusura totale delle strade - ha sottolineato Manfredi -, ma ci saranno delle aree chiuse. Vogliamo fare in modo che la visione dai maxischermi possa avvenire in piena sicurezza, quindi con una mobilità pedonale". In campo, per vigilare sulla sicurezza, è prevista la presenza di "migliaia di uomini delle forze dell'ordine". A chi chiedeva se nel corso della riunione in prefettura sia stato affrontato anche il tema del passaggio in città del bus con la squadra, Manfredi ha risposto: "Si parla di tante cose, il programma definitivo verrà annunciato tra un po' di tempo".