Europa League, Maguire: "Manchester United nemmeno lontanamente all'altezza"

"In questa stagione il Manchester United non è stato nemmeno lontanamente all'altezza" della propria fama, ma ora cerca di salvare la stagione vincendo la finale di Europa League contro il Tottenham. Lo dice il difensore centrale dei 'Red Devils' Harry Maguire, leader di un club al 16/o posto in Premier League (suo peggior piazzamento in campionato dal 1974 a oggi) ma che domani potrebbe conquistare il sesto trofeo europeo della sua storia, Tottenham permettendo. "Lo so, è inaccettabile per un club del calibro dello United - dice ancora Maguire -, e come giocatori, dobbiamo assumerci la responsabilità della posizione in Premier League e di ciò che abbiamo provocato in questa stagione con quel piazzamento, che non è affatto sufficiente. Non dovrebbe essere così, avremmo dovuto essere in una posizione migliore, lottando per un posto in Europa League o in Champions League". Ma, nonostante una stagione così deludente, i tifosi non hanno mai mancato di sostenere lo United. "Li abbiamo delusi fin troppo - dice Maguire -, pur regalando loro dei bei momenti in Europa League e ricordi fantastici come la vittoria del derby all'Etihad. Nel complesso, il loro appoggio ha sorpreso anche me. Sono grandi tifosi e quest'anno lo hanno dimostrato". Quanto alla finale di domani a Bilbao, "crediamo in noi stessi, ma dovremo dare il massimo e, di conseguenza, giocare bene". Maguire, 32 anni, ha motivazioni speciali per conquistare questo trofeo, dopo aver saltato la finale di Europa League del 2021 dello United contro il Villarreal per infortunio. "Saltare quella partita mi ha fatto molto male - commenta -. All'epoca ero capitano del club e una pedina importante di quella squadra. Forse il risultato sarebbe stato diverso se fossi stato in campo, ecco cosa ho pensato".