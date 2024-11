STADIO MILANO, ABODI: "SITUAZIONE IN EVOLUZIONE IN MODO CONCRETO"

A che punto siamo sullo stadio di Milano? "Si può dire che si sta muovendo qualcosa dopo anni di attesa e la situazione è in evoluzione in modo concreto. Io credo che ci sia una volontà di tutti di dare un contributo non soltanto a Milano, perché abbiamo bisogno di stadi accessibili, funzionali, intelligenti dal punto di vista tecnologico. Ci sono ancora problemi da risolvere, bisogna scegliere qual è l'opzione necessaria". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenendo all'evento 'Italia Direzione Nord', a Milano. "Credo che lo stadio di San Siro abbia delle caratteristiche che meritano rispetto, ma meritano rispetto anche nuove infrastrutture e un nuovo stadio a poche centinaia di metri può rappresentare una risposta", ha aggiunto.