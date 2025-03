Lo Stadio Azteca dice addio alla storia: in vista del Mondiale 2026 restyling e cambio di nome

In vista dei Mondiali 2026 l'Azteca subirà una serie di interventi di restyling a cui si aggiungerà un cambio di nome che concluderà un'epoca. In vista della rassegna iridata, con tanto di cerimonia d'apertura in programma nella capitale messicana, l'Estadio Azteca ha ottenuto un prestito di 2,1 miliardi di pesos (circa 100 milioni di euro) della durata di 12 anni per la sua ristrutturazione, secondo le fonti citate da Bloomberg. Come parte dell’accordo tra la società madre Ollamani SAB e il Grupo Financiero Banorte, lo stadio cambierà nome in Estadio Banorte permettendo alla banca di ottenere anche altri diritti di marketing all’interno dell’impianto.