Stadi, nuove norme: capienza ancora al 75%, ma tutti con mascherine FFP2

CALCIO E COVID

In attesa del Cdm, dalla cabina di regia sulle nuove regole di contenimento ai contagi Covid trapelano le prime indicazioni per gli eventi sportivi

Il governo si prepara a varare una stretta per contenere i contagi Covid. E dalla cabina di regia sulle nuove regole dell'esecutivo per arginare la variante Omicron iniziano a trapelare indiscrezioni sulle norme che riguarderanno gli eventi sportivi. Nel dettaglio, anche in zona bianca, negli stadi dovrebbe essere introdotto l'obbligo per gli spettatori di indossare mascherine FFP2 sugli spalti, ma non dovrebbe essere diminuita la capienza degli impianti, che dovrebbe rimanere al 75%. Nelle prossime ore è prevista la riunione del Consiglio dei ministri per il via libera al decreto con le nuove misure. Getty Images

VEZZALI: "SOCIETA' AUMENTINO I CONTROLLI"

"Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi". Cosi' il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha commentato le prime indiscrezioni sulle nuove norme per il contenimento dei contagi Covid negl stadi. "In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri - aggiunge - mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione".