Stadi, Funaro: "Entro aprile 2027 il termine del primo lotto di opere per il Franchi"

"Il 29 agosto 2026", in occasione del centenario della Fiorentina, "ci sarà l'ultimazione delle strutture principali della copertura nord" dello stadio Franchi, "avremo la parte della curva Fiesole che sarà visibile ma non potrà essere utilizzata perché ci saranno lavori da completare. Il 16 febbraio 2027 ci sarà tutto il completamento dei lavori strutturali del primo lotto. Il 30 aprile 2027 ci sarà il" termine "di tutta la parte delle verifiche funzionali, degli impianti e delle strutture e delle opere di finitura, a seguire ci sarà la cantierizzazione dei lavori del secondo lotto. È confermato il termine dei lavori per il 2029". Lo ha annunciato la sindaca di Firenze Sara Funaro, presentando il cronoprogramma aggiornato dello stadio Artemio Franchi.