Squadra Uefa 2020: CR7, Lukaku e Immobile sfidano Lewandowski e Haaland

I PRESCELTI

Da Cristiano Ronaldo a Romelu Lukaku, passando per il Papu Gomez e Ciro Immobile. C'è tanta Serie A fra i candidati alla squadra 2020 della UEFA. I tifosi di tutto il mondo potranno scegliere il proprio 11 preferito attraverso le votazioni sul sito UEFA.com, votando sino a gennaio tra un elenco di 50 top player europei: cinque portieri, 15 difensori, 15 centrocampisti e 15 attaccanti. I candidati sono stati proposti dalla squadra editoriale della UEFA e poi approvati dal comitato degli Osservatori Tecnici in base alle loro prestazioni nelle competizioni UEFA e nazionali nelle federazioni affiliate da gennaio a dicembre 2020. Per quanto riguarda i club con più candidati, dieci giocatori del Bayern Monaco, vincitore della Champions League nel 2020, sono stati inseriti nell'elenco dei 50, compreso naturalmente il Giocatore dell'Anno UEFA, Robert Lewandowski. Segue a ruota il Liverpool con otto nominati. I 50 nominati rappresentano 19 nazioni; conduce la Germania con sei nominati, segue la Francia con cinque. Gli unici italiani sono invece Ciro Immobile e Niccolò Barella.

Cristiano Ronaldo è stato nominato per il 17esimo anno di fila. Il terzino sinistro del Bayern, Alphonso Davies (che ha compiuto 20 anni a inizio novembre) è il candidato più giovane seguito dall'attaccante del Dortmund, Erling Braut Haaland, che ha compiuto 20 anni a luglio. Dopo aver compiuto 36 anni a settembre, il centrale brasiliano Thiago Silva (che in estate ha lasciato il PSG per il Chelsea) è il calciatore più anziano in lizza. I tre calciatori con più presenze nella Squadra dell'Anno sono Cristiano Ronaldo con 14 (Manchester United, Real Madrid, Juventus), Lionel Messi (Barcellona) con 11 e Sergio Ramos (Real Madrid) con 8. Premier League e Bundesliga sono i campionati piu' rappresentati; nell'elenco ci sono 15 giocatori che nel 2020 hanno giocato nella massima serie tedesca, e 15 della Premier League. Appena quattro calciatori della Liga sono invece entrati nella selezione finale, di cui appena uno a testa di Real Madrid e Barcellona. Per quanto riguarda la Serie A, sono in totale 8 i giocatori candidati. Fra gli attaccanti oltre a Cristiano Ronaldo della Juventus, ci sono anche Ciro Immobile della Lazio e Romelu Lukaku dell'Inter. Fra i centrocampisti sono candidati Niccolò Barella dell'Inter, il Papu Gomez e Josip Ilicic dell'Atalanta. Fra i difensori, infine, gli unici candidati sono i due olandesi Matthijs De Ligt della Juventus e Stephan De Vrij dell'Inter. Non ci sono invece portieri del campionato di Serie A nell'elenco dei candidati.