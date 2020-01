Squadra Uefa 2019: De Ligt e CR7 nella top 11 dei tifosi

Ci sono due giocatori della Juventus nella squadra del 2019 della Uefa scelta dai tifosi sul sito ufficiale: De Ligt, anche per quanto fatto con l'Ajax, e Cristiano Ronaldo, alla quattordicesima apparizione (record). Cinque giocatori del Liverpool in squadra, prima volta assoluta per sette giocatori: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Andy Robertson, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski e Sadio Mané.