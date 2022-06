Sponsor tecnici: Real primo in Europa, Juve in top 10 e Milan in netta crescita

LE PARTNERSHIP

I rossoneri hanno da poco rinnovato la partnership con Puma per 30 milioni di euro a stagione. Blancos e Barcellona inarrivabili

Gli sponsor tecnici, si sa, possono rappresentare un importante contributo alle casse di una società. Il Milan pochi giorni fa ha chiuso l'accordo con Puma, che prevede un rinnovo in netto aumento rispetto alle ultime stagioni (13,1 milioni nel 2020/2021): 30 milioni di euro all'anno, un record per i rossoneri. Una cifra comunque ancora troppo bassa per raggiungere le big d'Europa. L'unica italiana nella top 10 di questa speciale classifica è la Juventus, che incassano 51 milioni a stagione dall'Adidas. © calcio e finanza

A comandare la classifica (considerando solo il dato base senza bonus) è il Real Madrid di Florentino Perez, che dallo sponsor Adidas ricava ben 120 milioni all'anno. Sul secondo gradino del podio c'è invece il Barcellona. Una situazione particolare quella dei blaugrana, che guadagnano 105 milioni a stagione dalla partnership con Nike, anche se si tratta di una collaborazione che dal 2016 va avanti senza contratto, ma solamente con una sorta di preaccordo. Chiude al terzo posto il Manchester United che riceve 87 milioni all'anno da Adidas. La Juventus si classifica nona, davanti a Liverpool e Tottenham entrambe con 35 milioni da Nike.

Cifre inarrivabili per le società italiane. Come riporta Calcio e Finanza, in Serie A, detto che Juventus e Milan guidano la classifica, al terzo posto troviamo l'Inter. I nerazzurri hanno un'intesa con Nike da 12,5 milioni fino al 2024, ma puntano a raddoppiare i ricavi con il prossimo rinnovo. Il distacco con le altre squadre è molto ampio, basti pensare che al quarto posto c'è la Lazio di Lotito, che ha firmato un contratto con Mizuno da 5 milioni di euro a stagione. Segue la Roma con i 3,5 milioni incassati da New Balance, mentre il Napoli rappresenta un caso a parte. Dalla scorsa stagione, i partenopei sono passati all'autoproduzione con divise firmate EA7.

