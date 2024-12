Spc, per restyling stadio Franchi nessun nuovo cronoprogramma

"Immaginiamo non sia facile essere la proprietà della Fiorentina, quando c'è da trattare con il Comune di Firenze". Così, in una nota congiunta, riferendosi ai lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, il capogruppo di Sinistra progetto comune a Palazzo Vecchio, Dmitrij Palagi e Luca Palandri consigliere di Spc al Quartiere 2, quello in cui si trova l'impianto sportivo.