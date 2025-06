Spalletti: "Bisogna dare forza al percorso dell'Inter più che alle sconfitte"

"Io darei più forza a quello che è stato il percorso dell'Inter che non a queste sconfitte. Aver fatto quelle vittorie con Barcellona e Bayern è straordinario, poi è chiaro che ci rimani male. Quando si arriva in fondo a un campionato così tirato ci sta non essere brillanti e di non poter dare il meglio in determinate gare. Ieri sera sono stati al di sotto di quelle che sono le loro reali forze, però quello che va sottolineato è il grande lavoro, sono arrivati due volte in finale di Champions in tre anni. E per arrivarci ci vuole veramente roba addosso di quella che non scalfisci facilmente".