Spal: ufficiale l'esonero di Semplici, Di Biagio per il miracolo salvezza

SI CAMBIA

E' ufficiale: Leonardo Semplici non è più l'allenatore della Spal. Il club di Ferrara comunica "di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici - si legge nella nota - La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni". L'addio di Semplici arriva dopo la terza sconfitta consecutiva, rimediata contro il Sassuolo. Al suo posto in panchina l'ex ct dell'Under 21 Gigi Di Biagio. Per lui contratto fino a giugno.

"S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici, contestualmente al secondo allenatore Andrea Consumi, al preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e ai collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini - si legge nel comunicato - La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni". Fatale per l'allenatore toscano la sconfitta casalinga di ieri contro il Sassuolo. Semplici, artefice di una storica promozione in Serie A e di due salvezze consecutive, lascia la Spal all'ultimo posto in classifica con 15 punti raccolti in 23 giornate di campionato.