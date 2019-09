"I tre punti e la prestazione offerta contro la Lazio ci devono dare sicurezza e una spregiudicatezza diversa. Era da quella partita che doveva iniziare il nostro campionato perché avevamo completato il mercato e la formazione della rosa. Questa prestazione ci deve dare tante certezze, la vittoria deve dare il la per migliorare sotto tanti punti di vista. Domani contro il Sassuolo affrontiamo una partita sotto l'aspetto delle difficoltà abbastanza simile, andremo lì a dare battaglia". Queste le parole di Leonardo Semplici, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in campionato contro il Sassuolo.