Ci sono anche gli 'italiani' Pau Lopez della Roma, Fabian Ruiz del Napoli e Suso del Milan, fra i 23 convocati del ct della Spagna Roberto Moreno per le partite contro Romania e Isole Far Oer, valide per le qualificazioni a Euro 2020. Questa la lista completa. Portieri: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau Lopez (Roma). Difensori: Unai Nunez (Athletic), Hermoso (Atletico), Alba (Barcellona), Ramos (Real Madrid), Carvajal (Real Madrid), Diego Llorente (Real Sociedad), Jesus Navas (Sevilla), Gaya' (Valencia). Centrocampisti: Ceballos (Arsenal), Saul (Atletico), Busquets (Barcellona), Thiago (Bayern), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Fabian (Napoli), Suso (Milan), Parejo (Valencia). Attaccanti: Alcacer (Borussia Dortmund), Rodrigo Moreno (Valencia), Sarabia (PSG), Oyarzabal (Real Sociedad).