Spagna, Huijsen accusato di fumare erba: "Sono nato così, con questi occhi"

Da quando ha lasciato la Juve Dean Huijsen sta incantando in Premier League, ha conquistato la maglia della nazionale spagnola ed è finito nel mirino del Real Madrid. Il difensore classe 2005 vive un magic moment, ma con la celebrità arrivano anche gli attacchi sui social media e dopo il debutto in Nazionale molti utenti l'hanno accusato di essere sotto l'effetto di qualche sostanza condividendo delle immagini in cui il 19enne appare con gli occhi eccessivamente rossi: "Quanta erba fumi?". Pronta la risposta dell'ex bianconero, che in una conversazione con l'influencer Papa Pincus ha dichiarato: "A tutti quelli che mi guardano e si fanno la stessa domanda dico: se ho uno sguardo del genere, gli occhi assonnati per intenderci, è perché li ho ereditati da mia madre. Sono nato così, non posso farci niente. E oltretutto non ci è consentito prendere niente..."