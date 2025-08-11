Logo SportMediaset
Calcio

Spagna femminile, cambia il Ct: Sonia Bermúdez è la nuova allenatrice

11 Ago 2025 - 21:04

In Spagna la nazionale femminile di calcio ha cambiato allenatrice a due settimane dalla sconfitta nella finale del Campionato europeo. La Federcalcio spagnola ha annunciato che Montse Tomé non vedrà rinnovato il suo contratto e che sarà sostituita dall'ex giocatrice Sonia Bermúdez. Un'altra ex giocatrice della nazionale spagnola, Iraia Iturregi, è stata nominata seconda allenatrice della squadra. La decisione è stata presa dai membri del consiglio della federazione dopo che Tomé ha portato la Spagna alla finale di Euro 2025, persa contro l'Inghilterra ai rigori il 27 luglio. Tomé aveva sostituito l'ex allenatore Jorge Vilda dopo il titolo mondiale conquistato dalla squadra nel 2023. Ha portato la Spagna al titolo della prima edizione della Women's Nations League nel 2024. Il suo attuale contratto con la nazionale era valido fino alla fine del mese. Tomé è stata la prima donna ad allenare la nazionale femminile in Spagna. Era stata assistente di Vilda durante i mondiali ed è stata promossa in seguito al bacio non consensuale dato dall'ex presidente della federazione Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali in Australia. Bermúdez ha giocato nella nazionale spagnola, nel Barcellona e nell'Atletico Madrid, tra le altre squadre. Si è ritirata dal calcio nel 2020. Ha allenato le squadre giovanili della nazionale spagnola e attualmente era con la squadra Under 23.

