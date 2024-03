Juve, guarda che Soulé: gol pazzesco con l'Argentina U23

© Da video

In attesa di tornare a trascinare il Frosinone nella lotta salvezza in Serie A, Matias Soulé incanta con la maglia dell'Argentina U23. Nel corso della sfida col Messico, il talento classe 2003 di proprietà della Juve ha segnato infatti un gol pazzesco. Libero al centro dell'area, l'attaccante si coordina in maniera incredibile e infila la palla in rete di sinistro sfidando le leggi della fisica con un tocco fantastico. Una magia che alla Continassa non può essere passata inosservata.