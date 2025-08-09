Logo SportMediaset
Calcio

Roma, Soulé: "Con Gasperini posso crescere, per fare più gol"

09 Ago 2025 - 19:46

"Io provo sempre a dare il meglio, ogni settimana che passa mi sento più in fiducia, sono contento e spero di poter far bene anche in campionato proseguendo su questa strada". Sono queste le parole di Matìas Soulé, trequartista della Roma, dopo il match con l'Everton in cui ha segnato il gol decisivo. "Stiamo lavorando tanto, Gasperini mi piace tanto, il suo modo di giocare, uscire dal basso e giocare tra le linee - ha proseguito -, Prima giocavo sulla fascia, lui mi ha messo più dentro e mi sto trovando bene. Mi dice di stare più vicino all'area, spero di fare più gol. Voglio crescere ancora, sto migliorando e questa è la strada per continuare così. Il campionato scorso ho preso fiducia, con Gasperini penso di poter crescere ancora di più. Mi lascia più libertà dalla trequarti in poi, mi lascia esprimere al meglio. 11 gol con Frosinone? Tutti vogliono fare il meglio, speriamo di riuscirci", ha concluso.

Ultimi video

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

02:36
MCH NAPOLI-GIRONA 3-2 MCH

De Bruyne dà spettacolo: 3-2 Napoli sul Girona

01:53
DICH ZACCAGNI POST BURNLEY DICH

Zaccagni: "Obiettivo essere compatti, tenere squadra corta e palleggiare nella metà campo avversaria"

03:52
MCH HEIDENHEIM PARMA 2-1 MCH

Pellegrino non basta, Parma battuto dall'Heidenheim

01:46
DICH PIOLI POST UNITED DICH

Pioli: "Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale"

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:35
Mistero Nico Gonzalez

Mistero Nico Gonzalez

01:33
Palermo sfida il City

Palermo sfida il City

01:29
La Juventus in Germania

La Juventus in Germania

01:32
Pulisic sempre più leader

Pulisic sempre più leader

01:16
Doppio test per il Milan

Doppio test per il Milan

01:44
Il Napoli in Abruzzo

Il Napoli in Abruzzo

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

Lookman è sparito

Lookman è sparito

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:30
Community Shield: il Liverpool vuole subito un trofeo per Diogo Jota
20:44
Amichevoli, il Bologna vince a Stoccarda
20:23
Lecce: si va verso il record degli abbonamenti
20:15
Amichevoli, pari Genoa col Rennes
19:47
Amichevoli, tris del Bari sul Picerno