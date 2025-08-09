Roma, Soulé: "Con Gasperini posso crescere, per fare più gol"

"Io provo sempre a dare il meglio, ogni settimana che passa mi sento più in fiducia, sono contento e spero di poter far bene anche in campionato proseguendo su questa strada". Sono queste le parole di Matìas Soulé, trequartista della Roma, dopo il match con l'Everton in cui ha segnato il gol decisivo. "Stiamo lavorando tanto, Gasperini mi piace tanto, il suo modo di giocare, uscire dal basso e giocare tra le linee - ha proseguito -, Prima giocavo sulla fascia, lui mi ha messo più dentro e mi sto trovando bene. Mi dice di stare più vicino all'area, spero di fare più gol. Voglio crescere ancora, sto migliorando e questa è la strada per continuare così. Il campionato scorso ho preso fiducia, con Gasperini penso di poter crescere ancora di più. Mi lascia più libertà dalla trequarti in poi, mi lascia esprimere al meglio. 11 gol con Frosinone? Tutti vogliono fare il meglio, speriamo di riuscirci", ha concluso.