Sottil: "Domani vogliamo vincere per continuare il grande momento"

"Domani vogliamo vincere per continuare grande momento che stiamo vivendo". Così Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League contro gli austriaci del Lask, in programma alle 18,45 di domani allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Parlando del suo momento, Sottil aggiunge: "Sto attraversando un buon periodo di forma e sto trovando continuità. Mi sento un giocatore più maturo e diverso dagli anni passati. Voglio stare sereno e lavorare. Poi, a fine stagione, vedremo in che posizione sarà la fiorentina e cosa avrà fatto Sottil". L'attaccante viola quindi svela che il momento di svolta della sua stagione è stato un colloquio con Palladino. "Stavo vivendo un momento in cui giocavo poco - spiega - e con il mister ci siamo detti cosa pensavamo. E' stata una normale chiacchierata tra tecnico e giocatore, ma da quel momento c'è stata una svolta".