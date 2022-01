Sospiro di sollievo per Raiola: è stato dimesso dal San Raffaele

PAURA PASSATA

Il noto procuratore è uscito dall'ospedale milanese dopo voci insistenti che lo davano in gravi condizioni

Nella giornata di mercoledì 20 gennaio un articolo del giornale tedesco 'Bild' aveva acceso i riflettori sulle condizioni di Mino Raiola che sarebbe stato ricoverato "in terapia intensiva al San Raffaele per problemi polmonari". In realtà oggi è stato dimesso dall'ospedale milanese, confermando di fatto il comunicato di ieri del suo entourage: “Mino Raiola non si trova in terapia intensiva e sta eseguendo dei controlli di routine”. Getty Images

"Sta bene... s'è' trattato solo di una fake news di cattivo gusto messa in giro", ha detto oggi un suo collaboratore all'indomani della notizia. Già il 12 gennaio Raiola era entrato in ospedale per controlli "che hanno necessitato l'anestesia".