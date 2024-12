Sorrentino si schiera con Donnarumma: "I portieri sono tutelati, ma in questo caso serviva il rosso"

Nonostante l'infortunio si sia rivelato meno grave del previsto, Sorrentino non è comunque d'accordo con la decisione dell'arbitro François Letexier di non punire Singo dopo lo scontro con Donnarumma: "In questo caso non sarebbe bastato un giallo, qui serviva direttamente il rosso, più che altro perché è brutto vedere una scarpa sul viso. Lui ha provato a saltare Gigio, ma quest'ultimo è una bella montagna e quindi è arrivato questo brutto colpo - conclude l'ex calciatore salernitano -. D'altra parte non servono pene più severe, queste azioni fanno parte del gioco. Ovviamente dipende dalla gravità dell'intervento e se questo va a compromettere l'incolumità di un giocatore. Ma tutto ciò vale per qualsiasi ruolo, non solo per quello dei portieri".