La furia di Donnarumma: il portiere del PSG aspetta l'arbitro negli spogliatoi, poi riceve le scuse di Singo

Secondo quanto riportato da RMC Sport l'estremo difensore avrebbe atteso il direttore di gara negli spogliatoi per far sentire il proprio disappunto, tuttavia Letexier avrebbe spiegato la decisione classificandola come "uno scontro fortuito di gioco". Non sono mancate le proteste, come quelle del portiere del Lille Lucas Chevalier che sui social ha postato l'immagine dello scontro fra Donnarumma e Singo chiedendo spiegazioni a Letexier sull'arbitraggio.