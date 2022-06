Sorpresa Haaland: allenamento con la maglia del Genoa

Erling Haaland indossa la maglia del Genoa. Non si tratta di un incredibile scoop di mercato, ma di una notizia che comunque farà piacere ai tifosi rossoblu. L'attaccante norvegese è in vacanza a Marbella, dove alterna momenti di relax a sessioni di allenamento per tenersi in forma in vista dell'inizio della preparazione. Nella foto apparsa sui social, e ripostata dal profilo ufficiale del Genoa, Haaland si trova al Marbella Football Center, in compagnia del preparatore atletico tedesco Adil Ramzi e con addosso una maglia del Grifone.

© twitter