Milan, Gabbia problema alla coscia destra nel riscaldamento: risparmiato per precauzione

Cambio dell'ultimo minuto nella formazione titolare del Milan contro il Parma a San Siro. I rossoneri hanno dovuto sostituire in difesa Gabbia per un fastidio muscolare nel riscaldamento, al suo posto De Winter. Il centrale italiano ha accusato un fastidio alla coscia destra ma, secondo quanto filtra dallo staff medico rossonero, sarebbe stato risparmiato per precauzione. In difesa quindi giocheranno Tomori, De Winter e Bartesaghi. In attacco, poi, torna la coppia Pulisic-Leao. Mentre il Parma punta sul duo d'attacco Strefezza, Pellegrino.