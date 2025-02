Soncin: "Nazionale donne è concentrata sul presente"

Dalla Nations League… alla Nations League: sono passati poco meno di diciassette mesi da quando Andrea Soncin si è seduto per la prima volta sulla panchina azzurra nelle vesti di Ct, il 22 settembre del 2023. E anche allora, come le prossime due gare che l'Italia sarà chiamata ad affrontare (il 21 febbraio a Monza con il Galles e il 25 febbraio a La Spezia con la Danimarca), si trattò si sfide valevoli per la 'nuova' competizione Uefa. Ma anche… dalla Svizzera alla Svizzera: perché se il primo match da commissario tecnico di Soncin è stato in terra elvetica, proprio nel Paese rossocrociato le Azzurre torneranno a luglio, per disputare il prossimo Europeo. Se sento già la pressione del campionato Europeo? La definirei più adrenalina" risponde sicuro il Ct ai giornalisti, nella 'classica' conferenza stampa che ha aperto il raduno di Coverciano. "Questa passione che proviamo e viviamo - continua Soncin - ci accende di adrenalina in vista dei prossimi confronti, ma siamo totalmente concentrate sul presente, perché quello che accadrà a luglio sarà determinato da quanto fatto in questo periodo. Dobbiamo cercare di migliorarci, sia nei club che in questi raduni, per arrivare preparate all'Europeo".