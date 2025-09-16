Logo SportMediaset
Sommer o Martinez, Pagliuca avverte: "Con l'alternanza si bruciano i giocatori"

16 Set 2025 - 12:05

Dopo la prestazione sotto tono con due gol subiti dalla distanza e con tiri non irresistibili, il posto da titolare di Yann Sommer non sembra più essere scontato. Un po' come fu per Onana e Handanovic, in casa nerazzurra si parla di un'alternanza tra Sommer e Martinez. L'ex portiere dell'Inter Pagliuca, però, avverte: "Secondo me è inutile concentrarsi solo sulle colpe di Sommer, tutta la difesa dell'Inter ha palesato delle difficoltà. Se Chivu e la società ritengono Martinez più affidabile, che ci puntino. Sconsiglierei un'alternanza tra i due, si rischia di bruciarli entrambi".

13:43
Una maglia ispirata alla musica, nel Clasico il Barça veste Ed Sheeran
Armand Duka 
12:38
Uefa, il vice presidente Duka: "Grande rispetto internazionale per il Napoli"
12:10
Psg: Kvara ancora a parte, ma filtra ottimismo per averlo contro l'Atalanta
12:05
Sommer o Martinez, Pagliuca avverte: "Con l'alternanza si bruciano i giocatori"
11:40
Verona, lussazione alla spalla per Gagliardini