Sommer o Martinez, Pagliuca avverte: "Con l'alternanza si bruciano i giocatori"

Dopo la prestazione sotto tono con due gol subiti dalla distanza e con tiri non irresistibili, il posto da titolare di Yann Sommer non sembra più essere scontato. Un po' come fu per Onana e Handanovic, in casa nerazzurra si parla di un'alternanza tra Sommer e Martinez. L'ex portiere dell'Inter Pagliuca, però, avverte: "Secondo me è inutile concentrarsi solo sulle colpe di Sommer, tutta la difesa dell'Inter ha palesato delle difficoltà. Se Chivu e la società ritengono Martinez più affidabile, che ci puntino. Sconsiglierei un'alternanza tra i due, si rischia di bruciarli entrambi".