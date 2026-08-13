Solita fuga di gol: la Serie A anche quest'anno ne perde 273 solo con la partenza degli attaccanti

Gol che se ne vanno. Tanti. Lasciano la Serie A, potremo rivederli su qualche sito di streaming perché hanno scelto soprattutto la Turchia. Con l'Italia hanno chiuso, al 99,9% in via definitiva se parliamo di Lukaku e Vlahovic, negli altri casi mai dire mai, soprattutto nel caso di El Shaarawy che al momento è svincolato e potrebbe anche rientrare dalla finestra con il suo bagaglio di 73 gol nella nostra massima divisione, se non dovesse trovare l'accordo con gli arabi. Il conteggio riguarda solo gli attaccanti che nella passata stagione hanno giocato in A e che al momento non hanno in previsione di restare dalle nostre parti. Ecco chi sono, con i relativi gol segnati in Serie A.