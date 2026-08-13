MERCATO

Solita fuga di gol: la Serie A anche quest'anno ne perde 273 solo con la partenza degli attaccanti

Non bisogna poi dimenticare i 20 gol di Dumfries, mentre in entrata potenziali bombe da classifica cannonieri sono solo Gonçalo Ramos e Kolo Muani

di Enzo Palladini
13 Ago 2026 - 14:59
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Gol che se ne vanno. Tanti. Lasciano la Serie A, potremo rivederli su qualche sito di streaming perché hanno scelto soprattutto la Turchia. Con l'Italia hanno chiuso, al 99,9% in via definitiva se parliamo di Lukaku e Vlahovic, negli altri casi mai dire mai, soprattutto nel caso di El Shaarawy che al momento è svincolato e potrebbe anche rientrare dalla finestra con il suo bagaglio di 73 gol nella nostra massima divisione, se non dovesse trovare l'accordo con gli arabi. Il conteggio riguarda solo gli attaccanti che nella passata stagione hanno giocato in A e che al momento non hanno in previsione di restare dalle nostre parti. Ecco chi sono, con i relativi gol segnati in Serie A. 

Vlahovic                      94 

Lukaku                         85 

El Shaarawy                73 

Beltran                          11 

Dallinga                          5 

Iker Bravo                       3 

Openda                           1 

Benedyczak                    1 

TOTALE                        273 

Se pensiamo ai gol decisivi, non possiamo dimenticarci di Denzel Dumfries, che non è un attaccante ma nei suoi anni interisti ha segnato 20 gol, quasi sempre importanti. E poi c'è il caso di Issa Doumbia, che in Serie A con il Venezia non ha mai segnato ma nella passata stagione in B è andato a segno 8 volte conquistandosi la maglia dello Sporting Lisbona che l'ha acquistato dai lagunari per 20 milioni. 

Non è certo un fenomeno nuovo, quello della fuga di gol. Non dobbiamo dimenticare che proprio un anno fa l'Atalanta vendeva il capocannoniere del campionato Mateo Retegui, ricavandone una plusvalenza da urlo. Andando a rileggere l'albo d'oro della classifica cannonieri, scopriamo che degli ultimi 15 vincitori, solo Lautaro Martinez (incoronato due volte) gioca ancora nel nostro campionato. Degli altri, qualcuno ha smesso ma molti giocano all'estero. 

E adesso, chi potrà rimpiazzare quei 273 gol che se ne sono andati? Un allenatore risponderebbe prontamente: il collettivo, le idee. Ma qualcuno deve pur buttare la palla in porta. Andando a vedere con attenzione i nuovi arrivi della Serie A, ci sono solo due nomi che potenzialmente possono puntare ai gradini alti della classifica cannonieri, lo juventino (di ritorno) Kolo Muani e il milanista Gonçalo Ramos. Sotto di loro ci sono due ragazzi che hanno enormi potenzialità senza però essere killer da area d rigore: lo juventino Alajbegovic e il viola Mastantuono. Gli altri nomi di attaccanti sono al momento delle scommesse: Kevin Carlos (Cagliari), Geubbels (Lecce), Varela e Robinson (Monza), Diallo (Parma), Lisman  e Rrahmani (Venezia). 

Meno usuale è la circolazione interna che sta avvenendo. Alcuni giocatori in una fase ascendente della carriera hanno già cambiato maglia senza cambiare campionato, ad esempio Castro dal Bologna alla Roma (con Dovbyk che ha fatto il percorso inverso), Piccoli dalla Fiorentina al Bologna, Pellegrino dal Parma alla Fiorentina). Forse non è finita qui, perché qualcosa quasi sicuramente ruoterà intorno a Kean. Più difficile invece che qualche altro goleador decida di emigrare. Ma il mercato è ancora lungo. 

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