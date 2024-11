Pallone d'Oro, Sneijder tende la mano a Vinicius Junior: "Nel 2010 sono stato derubato. Mi fa piacere che se ne parli ancora oggi"

"La gente me lo dice: 'Wesley, quell'anno ti hanno derubato'. Immagina se avessi vinto il Pallone d'Oro e la gente avesse detto: 'Lo ha preso a qualcuno' - ha spiegato Sneijder a margine della Coppa del mondo di ESports di Riyadh -. I premi individuali sono belli. Ma i successi con la squadra come sollevare il trofeo della Champions League sono stati per me più preziosi che ottenere il Pallone d'oro".