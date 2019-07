"Non è tanto una partita amichevole, quanto più una partita di preparazione, nella quale dovremo mettere in pratica ciò che stiamo apprendendo negli allenamenti: dobbiamo fare quello che ci chiede il mister, mettere i concetti dentro la partita. Stiamo lavorando tanto e bene". Alla vigilia della seconda sfida di International Champions Cup 2019, con l'Inter che affronterà la Juventus a Nanchino, è Milan Skriniar a fare il punto della situazione, in conferenza stampa e ai microfoni di Inter TV. L'arrivo di Godin completa la linea a tre nerazzurra: "Io mi trovo bene, Diego ci darà una grande mano e non ci sono problemi di sorta per la lingua, ci capiamo perfettamente". Di fronte ci sarà la Juventus: "Hanno giocatori molto forti, non solo Cristiano Ronaldo. Noi difensori dovremo stare attenti e concentrati. Giocare contro Cristiano Ronaldo non è mai facile, è uno dei più forti al mondo: tutta la squadra dovrà lavorare bene".