Seduta di allenamento mattutino, per il Bologna di Vincenzo Italiano, a tre giorni dalla trasferta di Bergamo, scontro diretto che mette in palio il terzo posto. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno degli infortunati Calabria, Ferguson e Skorupski. Tra i pali Ravaglia, a destra conferma in vista per Holm, da stabilire il sostituto dello scozzese, con Aebischer e Pobega a giocarsi il posto di fianco all'ex nerazzurro Freuler, favoriti su Moro