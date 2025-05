Nations League, i convocati del Portogallo: 5 provengono dalla Serie A

Il ct del Portogallo Roberto Martinez ha reso noto i convocati per la final four della Nations League. I lusitani sfideranno in semifinale la Germania il 4 giugno a Monaco di Baviera. Tra i giocatori chiamati dal tecnico spagnolo ci sono anche 5 giocatori che militano in club di Serie A: Renato Veiga e Francisco Conceiçao (Juventus), Rafael Leao e Joao Felix (Milan) e Nuno Tavares (Lazio). Ecco l'elenco completo dei convocati.