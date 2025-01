Sindaco Firenze, Consiglio Stato rinvia su parcheggio al Viola Park

Sul Viola Parking, il parcheggio del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli (Firenze), ci sono "novità positive, i ricorrenti hanno chiesto e ottenuto dal Consiglio di Stato il rinvio del pronunciamento sulla sospensiva della sentenza del Tar", che a novembre aveva bocciato la delibera con cui il Comune aveva dato il via libera al Viola Parking. "Sulla richiesta di rinvio c'è stato un accordo pieno tra i ricorrenti e la Fiorentina, e ovviamente il Comune di Bagno a Ripoli, per cui abbiamo del tempo per provare a vedere se Fiorentina e i ricorrenti riescono a trovare una soluzione bonaria fra loro". Lo ha dichiarato il sindaco Francesco Pignotti a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova linea della tramvia che arriverà a Bagno a Ripoli. Lo scorso 10 dicembre il Comune di Bagno a Ripoli ha notificato il ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar della Toscana. "Lo abbiamo sempre detto: per noi quel parcheggio è fondamentale, a servizio del Viola Park - ha aggiunto Pignotti -. Abbiamo tante strade per mantenerlo. Se questa è una, noi assistiamo con favore a un accordo, consapevoli che per noi quell'infrastruttura è determinante, a prescindere dal parcheggio scambiatore della tramvia linea 3.2.1 che avrà un'altra funzione".