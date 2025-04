Simonelli: "Soddisfatto per sintonia ritrovata sia in Lega che con Figc"

"La Lega è soddisfatta ed è in sintonia con il presidente Gravina, anche il rapporto personale è di stima e di lunga data. Abbiamo avuto quella autonomia che aveva richiesto, ci avrebbe fatto piacere avere una vicepresidenza ma non ne abbiamo fatto una questione di principio. A noi interessa lavorare e fare tante cose insieme". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli durante l'evento 'il Foglio a San Siro'. "Sono molto soddisfatto di come vanno le cose in Lega, c'è molta collaborazione da parte dei club. Ormai non oso dire tutti, ma quasi, si sono adeguati a questa maggioranza. Ma c'è una sintonia ritrovata", ha aggiunto.