Simonelli: "San Siro inadeguato, serve un nuovo impianto"

San Siro è un monumento, ma Simonelli osserva: "Tutti abbiamo ricordi, nostalgie. Ma l'unico modo per mantenere la storicità di uno stadio è fare quello nuovo sulla stessa area. Prendete Wembley: è stato abbattuto e ricostruito, ma nessuno dice 'sono stato al nuovo Wembley'. È sempre lo stadio del mito". E il nuovo impianto milanese, assicura, "sarà sempre San Siro. Anche se penso che i naming rights saranno rilevati da un brand italiano molto noto". Anche a Roma da anni si cerca di costruire un nuovo stadio. Per il presidente della Lega Serie A la Capitale "è sulla buona strada, ma trovo surreale si blocchi un iter come quello per un boschetto di piante spontanee". A Firenze l'impianto "sarà pronto a breve, poi avremo spero San Siro e Roma. E lo Stadium che anche se ha già 14 anni è concepito come stadio del futuro. Ma se parte Milano, parte tutto il movimento".